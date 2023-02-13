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Бездомный армянин устроил «магический обряд» с ножом и арматурой у Вечного огня в Москве

Происшествия
Бездомный армянин устроил «магический обряд» с ножом и арматурой у Вечного огня в Москве

Бездомный гражданин Армении устроил «магический обряд» с ножом и арматурой у Вечного огня в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного дебошира и отправили в отделение полиции, сообщает Telegram-канал Mash.

Все случилось у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. По данным СМИ, 51-летний мужчина подошел к монументу с холодным оружием и 40-сантиметровой арматурой, после чего стал произносить слова, похожие на молитву.

Когда полицейские попросили его прекратить «ритуал», тот не стал повиноваться и начал материться в адрес стражей порядка. В итоге на дебошира составили протокол за хулиганство и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.
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