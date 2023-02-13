В Турции спасли трехлетнего мальчика, который провел под завалами шесть суток

Спасатели из Таджикистана, разбирающие завалы в Турции после разрушительного землетрясения, извлекли живым трехлетнего мальчика. Ребенок ждал помощи 158 часов.
Спасательные работы проводились в районе Оникисубат города Кахраманмараш. Специалисты использовали оборудование, предназначенное для поиска людей под завалами, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.
Когда эксперты обнаружили ребенка, они отключили оборудование, чтобы не напугать его. Разгребая завалы, они ползком добрались до него и извлекли из-под обломков здания.
Мощное землетрясение было зафиксировано в Турции 6 февраля. Число погибших превысило 29 тыс. человек.