Гоша из «Универа» объяснил, почему поддерживает спецоперацию на Украине

Российский актер, продюсер и бизнесмен Алексей Гаврилов, наибольшую известность которому принесла роль Гоши в сериалах «Универ» и «СашаТаня», рассказал о своем отношении к спецоперации на Украине.
Как отметил актер в интервью Светлане Баласанян для ее YouTube-канала, жителям России следует знать историю своей страны.
«Мы всегда кого-то защищали и что-то восстанавливали, но никогда никого не порабощали. Если знать историю, то становится абсолютно понятно, кто главный террорист и главный агрессор. Это — США», — цитирует его NewInform.
Герой выпуска добавил, что ему хорошо известно, как в Крыму распространялись идеи национализма. Для этого, по его словам, в политическое руководство ставились определенные люди.
Напомним, что спецоперацию в защиту мирного населения Донбасса поддержали многие деятели культуры России. Например, за высказались певец Николай Басков и актер Владимир Машков.