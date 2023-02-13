«Пугачева, Галкин, Меладзе»: предложен список для реестра артистов-предателей

Российский журналист, первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в интервью редакции ФАН заявил, что в стране необходим официальный реестр деятелей-предателей.
По мнению публициста, деятельность представителей либеральной тусовки является подрывной в информационном пространстве. И именно поэтому каждый россиянин имеет право знать имена и лица, а также список «заслуг» своих «героев».
Мальеквич отметил, что подобный реестр поможет зафиксировать политику и действия представителей оппозиции или просто тех, кто в сложный момент выбрал другую сторону конфликта. Вся информация должна быть собрана в одном месте и быть общедоступной.
Журналист и блогер Вадим Манукян уже не раз заявлял о необходимости создания такого рода реестра. В беседе с корреспондентом издания он поддержал инициативу единомышленника:
«Поддерживаю идею Александра Малькевича о создании официального реестра публичных персон, которые проявили себя как предатели. Готов уже сейчас дать практически списком кандидатуры туда. Максим Галкин✱ — я уже не стану вспоминать его фразу про Бучу и про все остальное, достаточно того, что недавно он выкрикнул ответ на националистический лозунг, этого достаточно, в реестр. Валерий Меладзе — он шепотом на этот лозунг ответил, чтобы никто не услышал, но услышали все, поэтому туда же, в реестр. Певица Монеточка✱ (Елизавета Гырдымова) отличилась лозунгами сразу для трех стран, да еще и какую-то тряпку в руки взяла, однозначно в реестр. Алла Пугачева — она очень долго отмалчивалась, но, когда мужа объявили иноагентом, она тоже туда захотела, да еще и "отличилась" фразой про "холопов и рабов", тоже в реестр. Андрей Макаревич✱ — отбыл на историческую родину, по началу, после старта СВО много негативно высказывался о россиянах, потом вроде притих, но мы все помним, в реестр. Борис Гребенщиков — этот вообще признался в помощи врагу, в реестр», — перечислил собеседник издания.
И это лишь малая часть фамилий, отметил Манукян. Этот список можно пополнить и другими «героями». Журналист считает, что на площадке Общественной палаты это можно будет обсудить, как и предложил Малькевич.
* включены Минюстом в реестр иноагентов
Ранее Марина Лошак опровергла слухи об уходе с поста директора Пушкинского музея.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами