Врачи из Китая назвали четыре части курицы, употребление которых вызывает рак

В шее курицы расположены лимфатические железы, в которых содержатся токсины и бактерии. Они способны провоцировать развитие онкологических заболеваний. В курином кишечнике также находятся бактерии и остатки пищи, которые невозможно удалить в процессе приготовления. Избыточное употребление куриных кишок может привести к увеличению содержания жира в крови.