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Врачи из Китая назвали четыре части курицы, употребление которых вызывает рак

Общество
Врачи из Китая назвали четыре части курицы, употребление которых вызывает рак

Употребление определенных частей курицы может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщается на китайском портале WeChat со ссылкой на заявление врачей.

Медицинские специалисты отмечают, что самыми вредными частями курицы являются шейка, кишки, гузка и лапы. Это обусловлено тем, что в их состав входит большое количество токсичных веществ.

В шее курицы расположены лимфатические железы, в которых содержатся токсины и бактерии. Они способны провоцировать развитие онкологических заболеваний. В курином кишечнике также находятся бактерии и остатки пищи, которые невозможно удалить в процессе приготовления. Избыточное употребление куриных кишок может привести к увеличению содержания жира в крови.

Наконец, в куриных лапах и хвостике содержатся бактерии, которые способствуют набору веса. Также в их состав могут входить гормоны, которые могут нанести вред здоровью человека.
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