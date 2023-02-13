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МИД РФ: пролонгация зерновой сделки без очевидных результатов является нецелесообразной

Экономика
МИД РФ: пролонгация зерновой сделки без очевидных результатов является нецелесообразной

Продление зерновой сделки в марте без существенных результатов является нецелесообразным, передает RTVI мнение замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

По его словам, позиция России по данному вопросу прежняя: без осязаемых результатов российская сторона не видит смысла продлевать данную сделку.

Дипломат также отметил, что изначально инициатива была принята 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее срок действия должен был составить 120 дней, а дальнейшее продление состоялось 18 ноября 2022 года ввиду отсутствия возражений участников.

Ранее издание «ФедералПресс» сообщало о возможных сложностях с поставками хлопьев и мюслей весной 2023 года ввиду действия новой системы контроля «Зерно» от Минсельхоза.
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