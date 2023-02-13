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В Альфа банке сообщили, что новые санкции не нанесут ущерба клиентам

Политика
В Альфа банке сообщили, что новые санкции не нанесут ущерба клиентам

В банке заявили, что переводы американской и европейской валюты отключили еще в прошлом году после попадания банка под санкции Лондона и Вашингтона. Новый же пакет санкций не сможет ограничить работу банка с рублем. Таким образом, банк продолжит работу в штатном режиме сообщили представители банка в комментарии для издания «РИА Новости».

Ранее в западной прессе появилась информация о подготовке участниками Европейского союза нового пакета санкций. По имеющимся данным, под новый пакет санкций помимо Альфа банка могут попасть Тинькофф банк, Газпромбанк и Росбанк. Ожидается, что новый пакет санкций также может затронуть сферу атомной энергетики.

Ранее на американском телеканале CNBC заявили, что санкции против российской нефти провалились полностью, а лидер французской партии «Народный республиканский союз» заявил, что антироссийские санкции только помогают России.
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