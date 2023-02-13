В Альфа банке сообщили, что новые санкции не нанесут ущерба клиентам

В банке заявили, что переводы американской и европейской валюты отключили еще в прошлом году после попадания банка под санкции Лондона и Вашингтона. Новый же пакет санкций не сможет ограничить работу банка с рублем. Таким образом, банк продолжит работу в штатном режиме сообщили представители банка в комментарии для издания «РИА Новости».