Военкор Симонов: отряды ЧВК «Вагнер» зашли в еще один район Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» зашли в район Буденовка, который находится на юго-западе города Бахмут. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Симонов.
«Подразделения ЧВК «Вагнер» зашли в еще один район Бахмута Буденовка на юго-западе города. «Музыкантами» был ликвидирован опорный пункт противника, и в настоящее время они продвигаются по территории Мариупольского кладбища», — сообщил он.
В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют районы Дачи и Промзоны на востоке Бахмута, а также ведут ожесточенные бои в районе Ступки на севере города, в районе Мясокомбинат на северо-востоке, в районе Забахмутка на юго-востоке, в районе Собачевка на юге и теперь — в районе Буденовка на юго-западе.
Руководство ЧВК «Вагнер» изначально отказалось от планов брать крупный и хорошо укрепленный Бахмут в лоб, и поэтому «вагнеровцы» постепенно окружают крупную группировку ВСУ в населенном пункте, перерезая ее линии снабжения. Тем не менее говорить о полном блокировании украинских сил в Бахмуте говорить пока преждевременно.
Утром 12 февраля пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина об освобождении подразделениями ЧВК «Вагнер» пригорода Бахмута Красная Гора. Ранее за этот пункт шли ожесточенные бои.