Военкор Симонов: отряды ЧВК «Вагнер» зашли в еще один район Бахмута

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют районы Дачи и Промзоны на востоке Бахмута, а также ведут ожесточенные бои в районе Ступки на севере города, в районе Мясокомбинат на северо-востоке, в районе Забахмутка на юго-востоке, в районе Собачевка на юге и теперь — в районе Буденовка на юго-западе.