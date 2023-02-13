Минобороны Украины: Дания передала ВСУ все свои артиллерийские установки CAESAR

Дания поставила ВСУ новую партию самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства, говорится в сообщении минобороны Украины.
Отмечается, что украинским военным были переданы все имеющиеся в распоряжении Дании артиллерийские установки CAESAR — 19 единиц. Известно, что САУ были загружены в военно-транспортный самолет для отправки на Украину.
Стоит добавить, что о передаче гаубиц Киеву стало известно еще осенью минувшего года. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что ВСУ будет поставлена часть гаубиц, предназначенных для ВС Дании.