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Минобороны Украины: Дания передала ВСУ все свои артиллерийские установки CAESAR

Армия
Минобороны Украины: Дания передала ВСУ все свои артиллерийские установки CAESAR

Дания поставила ВСУ новую партию самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства, говорится в сообщении минобороны Украины.

Отмечается, что украинским военным были переданы все имеющиеся в распоряжении Дании артиллерийские установки CAESAR — 19 единиц. Известно, что САУ были загружены в военно-транспортный самолет для отправки на Украину.

Стоит добавить, что о передаче гаубиц Киеву стало известно еще осенью минувшего года. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что ВСУ будет поставлена часть гаубиц, предназначенных для ВС Дании.
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