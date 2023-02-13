Столица Адыгеи переходит на почасовую подачу воды с 13 февраля

Город Майкоп переходит на почасовую подачу воды с 13 февраля из-за неблагоприятных природных явлений в горной части Республики Адыгея.
Отмечается, что из-за схода лавин снизилось поступление основных источников водоснабжения Майкопского группового водовода. На данный момент специалисты решили задействовать Гавердовский артезианский водозабор и резервные скважины города.
Полноценная подача воды в Майкопе будет осуществляться с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00 ежедневно. В остальное время давление в водопроводных сетях понизят.
Ограничение коснется жителей центральной части города, Шовгеновсокого городка и микрорайона Михайлово. В случае необходимости местные власти организуют подвоз воды.
Штормовое предупреждение, объявленное в прошлую пятницу в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за схода снежных лавин, продлено до 13 февраля. Спасатели призывают туристов и жителей регионов не выходить в горы во время снегопада.