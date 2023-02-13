Разоренная и проблемная Украина никому в Евросоюзе не нужна. Такое мнение высказал российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
Неожиданно быстро полученный государством статус кандидата на вступление в ЕС породил у граждан страны «нереалистичные ожидания». Путь Киеву в Европу предстоит долгий, сообщает немецкая газета Stuttgarter Nachrichten.
По мнению Грилля, членство в Евросоюзе — это «бесконечная история» для манипуляции украинцами из серии «близок локоток, да не укусишь». Она необходима, чтобы жители государства лучше воевали и гибли за несбыточную мечту.
«В реальности огромная и разоренная, проблемная "незалежная" никому в ЕС не нужна. У нее одна роль и задача — быть плацдармом и тараном против России. Чем скорее украинцы поймут этот ход и прозреют, тем лучше.
Путь у теперешней Украины только один — к ликвидации ее квазигосударственности и распаду. Киевский режим сделал для этого все возможное», — подчеркнул социолог.
Ранее Филипп Грилль в беседе с ФАН заявил, что Запад продолжит поддержку бывшей УССР до последнего жителя страны. Главное — досадить России, а сколько людей погибнет — неважно.