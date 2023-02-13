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Экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев прошел курс лучевой терапии

Общество
Экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев прошел курс лучевой терапии

Актер Юрий Григорьев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Бывший ведущий передачи «Спокойной ночи, малыши!» перенес курс лучевой химиотерапии.

В 2019 году у Григорьева обнаружили онкологическое заболевание. Тогда он обратился за помощью к актеру Леониду Ярмольнику, который посоветовал коллеге хороших врачей.

«Это была девятая стадия из десяти возможных по Глиссону, который описал эту раковую опухоль. То есть должно было быть плохо, а я чувствовал себя прекрасно», — поделился экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши!» в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

67-летний актер рассказал, что изначально врачи предлагали ему сделать операцию, но он отказался, так как не хотел оставлять работу в театре. Григорьев прошел курс лучевой терапии и теперь работает дальше, как и прежде.
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