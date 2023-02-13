Бывший начальник полиции в Москве обвиняется в получении взятки в 85 миллионов рублей

В его отношении по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает сетевое издание «ВолгаНьюс». Он обвиняется в том, что вместе с группой неустановленных лиц получил от мужчины 84,6 миллиона рублей за помощь в назначении на должность начальника или заместителя начальника управления ФНС по Самарской области.