Бывший начальник полиции в Москве обвиняется в получении взятки в 85 миллионов рублей

В Москве начинается судебный процесс о продаже должности в руководстве управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. Задержан по подозрению в совершении преступления на тот момент начальник районного отдела полиции Игорь Гоцуляк.
В его отношении по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает сетевое издание «ВолгаНьюс». Он обвиняется в том, что вместе с группой неустановленных лиц получил от мужчины 84,6 миллиона рублей за помощь в назначении на должность начальника или заместителя начальника управления ФНС по Самарской области.
Далее в деле появился еще один фигурант, некий Романец. Они вместе с Гоцуляком подавали ходатайство об изменении меры пресечения, затем пытались обжаловать свой арест, но безрезультатно. Следующее заседание по делу назначено на 17 февраля.