Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывший начальник полиции в Москве обвиняется в получении взятки в 85 миллионов рублей

Общество

В Москве начинается судебный процесс о продаже должности в руководстве управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. Задержан по подозрению в совершении преступления на тот момент начальник районного отдела полиции Игорь Гоцуляк.

Бывший начальник полиции в Москве обвиняется в получении взятки в 85 миллионов рублей

В его отношении по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает сетевое издание «ВолгаНьюс». Он обвиняется в том, что вместе с группой неустановленных лиц получил от мужчины 84,6 миллиона рублей за помощь в назначении на должность начальника или заместителя начальника управления ФНС по Самарской области.

Далее в деле появился еще один фигурант, некий Романец. Они вместе с Гоцуляком подавали ходатайство об изменении меры пресечения, затем пытались обжаловать свой арест, но безрезультатно. Следующее заседание по делу назначено на 17 февраля.
фнс взятка должность суд мошенничество самарская область
Военкоры ФАН
Лучшие в аду