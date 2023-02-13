Пассажир авиарейса Москва — Екатеринбург устроил дебош из-за сильного желания выпить

Стражи порядка в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали 40-летнего мужчину, который устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в уральскую столицу.
Как пишут местные СМИ, мужчина требовал у бортпроводников алкоголь. Получив отказ, он начал буянить и материться. Когда ему предложили пройти медосвидетельствование, дебошир отказался. В итоге его задержали и доставили в отдел полиции.
Было установлено, что ранее мужчина не раз привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В отношении злоумышленника составили административный протокол за мелкое хулиганство.