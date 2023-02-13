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Пассажир авиарейса Москва — Екатеринбург устроил дебош из-за сильного желания выпить

Происшествия
Пассажир авиарейса Москва — Екатеринбург устроил дебош из-за сильного желания выпить

Стражи порядка в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали 40-летнего мужчину, который устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в уральскую столицу.

Как пишут местные СМИ, мужчина требовал у бортпроводников алкоголь. Получив отказ, он начал буянить и материться. Когда ему предложили пройти медосвидетельствование, дебошир отказался. В итоге его задержали и доставили в отдел полиции.

Было установлено, что ранее мужчина не раз привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В отношении злоумышленника составили административный протокол за мелкое хулиганство.
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