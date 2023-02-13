Посол Келин: точное число британских наемников на Украине неизвестно

Российское посольство в Британии не располагает данными о числе британских наемников, которые примкнули к ВСУ для участия в боевых действиях на Украине.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Он добавил, что военное ведомство Британии отрицает факт присутствия британских наемников на украинской территории.
«Но это совершенно не исключает того, что отдельные наемники, так как они есть, сражаются в рядах в качестве наемников именно украинских сил», — объяснил Келин.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ и иностранные наемники прикрываются мобилизованными украинцами в районе Кременной в ЛНР, передает RT.