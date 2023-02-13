Киркоров рассказал историю песни Пугачевой «Все могут короли» в шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров раскрыл историю песни «Все могут короли», которую исполняла вокалистка Алла Пугачева. Интересными деталями он поделился в эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ.
Киркоров признался, что музыкальную композицию «Все могут короли» сразу запретили после премьеры. В 1975 году Пугачева получила престижную награду на «Золотом Орфее», исполнив песню «Арлекино», сообщает Teleprogramma.
«Через год руководство телевидения ее вызвало и сказало, что она поедет на конкурс в Сопот. Пугачева ответила, что исполнит там то, что хочет она. И она поехала с песней "Все могут короли"», — поделился артист.
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