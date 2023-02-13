Врач Зайцев предупредил о смертельной опасности выдергивания волос из носа

Медицинский специалист подчеркивает, что при резком удалении волоса на месте луковицы может возникнуть воспаление или кровоточивость. В некоторых случаях рана начинает гноиться, в результате чего инфекция может попасть в головной мозг человека. Также опасность может представлять синус тромбоз.