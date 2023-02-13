Врач Зайцев предупредил о смертельной опасности выдергивания волос из носа

Депиляция носовых пазух может представлять смертельную опасность для здоровья. Об этом заявил врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Он объяснил, почему не стоит выдергивать волосы из носа.
Медицинский специалист подчеркивает, что при резком удалении волоса на месте луковицы может возникнуть воспаление или кровоточивость. В некоторых случаях рана начинает гноиться, в результате чего инфекция может попасть в головной мозг человека. Также опасность может представлять синус тромбоз.
«Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики», — объяснил Зайцев в беседе с изданием News.Ru.
Уровень летальности тромбоза синуса находится на крайне высоком уровне и составляет примерно 50%. Врач советует аккуратно срезать волоски с использованием тупоконечных ножниц.