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Аферисты с начала года обманули тагильчан на сумму свыше 15 млн рублей

Происшествия
Аферисты с начала года обманули тагильчан на сумму свыше 15 млн рублей

Телефонные мошенники с начала 2023 года обманули жителей Нижнего Тагила на крупную сумму. Так, аферисты обокрали 54-летнюю тагильчанку почти на 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как пишет сетевое издание TAGIL.LIFE, женщине позвонил неизвестный, который назвался следователем и сообщил даме о несанкционированной попытке от ее имени взять кредит. Также мужчина заявил собеседнице, что с ней свяжется его помощница, которая объяснит, как противодействовать мошенникам.

Вышедшая на связь «помощница» убедила даму оформить кредит и положить средства на безопасный счет. В результате та оформила кредит на 270 000 рублей, а потом еще 110 000 рублей заняла у сына и перевела мошенникам. После чего «следователь» с «помощницей» пропали.

По данному факту правоохранители завели уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. Отмечается, что с начала этого года жители Нижнего Тагила отправили аферистам больше 15 млн рублей. Полицейские призывают граждан проверять информацию по счетам, позвонив на горячую линию своего банка.
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