Аферисты с начала года обманули тагильчан на сумму свыше 15 млн рублей

Вышедшая на связь «помощница» убедила даму оформить кредит и положить средства на безопасный счет. В результате та оформила кредит на 270 000 рублей, а потом еще 110 000 рублей заняла у сына и перевела мошенникам. После чего «следователь» с «помощницей» пропали.