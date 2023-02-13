В Сети всплыло пророчество Жириновского от 2013 года о землетрясении в Турции

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный своими пророчествами, предсказал разрушительное землетрясение в Турции еще десять лет назад. Политик тогда заявил о возможном искусственном происхождении стихийных бедствий, которые накроют планету.
Он отметил, что западные страны обладают некими средствами, с помощью которых могут провоцировать землетрясения и связанные с ними наводнения, а также различные эпидемии. По словам Жириновского, подобные катастрофы преимущественно можно организовать лишь в Азии и Африке.
«Опасно, когда это искусственно. Стихию мы не остановим. Можно лишь предполагать, чтобы быть готовыми», — рассуждал он еще десять лет назад, не предполагая, что его слова действительно могут сбыться.
Ранее Национальная служба новостей сообщила, что число погибших в результате землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, по состоянию на 12 февраля составило 29 605 человек. Власти также эвакуировали 147 934 гражданина из районов, пострадавших от стихийного бедствия.