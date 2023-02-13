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В ЛНР рассказали о более выгодной тактике России

Армия
В ЛНР рассказали о более выгодной тактике России

Бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко рассказал о новой тактике российских военных, которая проходит по всей линии соприкосновения с украинской стороной. Как заявил Марочко, российское командование прибегло к применению новой тактики.

Суть заключается в применении нового оборудования, а также продвижении к цели небольшими наступательными действиями. Таким образом это позволит российским военным занять более выгодные позиции и взять преимущество над противником.

Марочко добавил, что украинская пропаганда предпринимает тщетные попытки настроить жителей Донбасса против российской армии, называя их «оккупантами». Однако военных, освобождающих ЛНР и ДНР, называют «спасителями» и благодарят.

Ранее эксперт рассказал СМИ о неудачных решениях Киева, которые привели к огромным потерям украинской стороны на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские войска вынуждены отступать.
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