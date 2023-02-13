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Неизвестные украли пару корги за 240 тыс. рублей в Сергиевом Посаде

Происшествия
Неизвестные украли пару корги за 240 тыс. рублей в Сергиевом Посаде

Неизвестные украли пару корги из частного дома в подмосковном Сергиевом Посаде. Владельцы собак оценили причиненный им ущерб в 240 тыс. рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Питомцы находились в пристройке гаража. По данным СМИ, воры отогнули лист профнастила, схватили собак и скрылись в неизвестном направлении. Установлено, что украденные животные были породы вельш-корги пемброк с документами.

Хозяева корги убеждены, что кражу их питомцев спланировали заранее. Россияне разводят пастушьих собак, и местные жители об этом знали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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