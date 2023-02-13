Бюджеты 10 регионов России получат дополнительные средства

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о намерении выделить 9,5 млрд рублей для поддержания и укрепления бюджетов 10 регионов России. Мишустин сообщил, что работа по поддержке регионов России идет и для ускорения их развития им будут переданы средства в размере более 9 миллиардов рублей.