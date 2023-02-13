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Бюджеты 10 регионов России получат дополнительные средства

Политика
Бюджеты 10 регионов России получат дополнительные средства

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о намерении выделить 9,5 млрд рублей для поддержания и укрепления бюджетов 10 регионов России. Мишустин сообщил, что работа по поддержке регионов России идет и для ускорения их развития им будут переданы средства в размере более 9 миллиардов рублей.

Финансирование получат 10 регионов для укрепления бюджетов, балансирования их доходной и расходной частей. Пресс-служба Кабинета министров подчеркнула, что средства будут направлены в бюджеты Белгородской, Вологодской, Иркутской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей, а также в казну Красноярского края.

Премьер-министр поручил главе Минфина России Антону Силуанову следить за своевременным доведением денежных средств до целевых бюджетов субъектов Российской Федерации.
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