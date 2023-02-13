ФАН выяснил размер зарплаты оставшейся без ролей в «Современнике» Лии Ахеджаковой

Как стало известно ФАН, оскандалившаяся актриса по-прежнему числится в штате московского театра. Она получает 45 тысяч рублей, плюс 20% от оклада за звание народной артистки России. К тому же, по словам источника, за каждый выход на сцену 84-летняя артистка добавляла в свой карман примерно по 50 тысяч рублей.