ФАН выяснил размер зарплаты оставшейся без ролей в «Современнике» Лии Ахеджаковой

Актриса Лия Ахеджакова получала солидную зарплату в «Современнике». У звезды «Служебного романа» был оклад 45 тысяч рублей, к нему плюсовались выплаты за звание и выходы на сцену.
Как стало известно ФАН, оскандалившаяся актриса по-прежнему числится в штате московского театра. Она получает 45 тысяч рублей, плюс 20% от оклада за звание народной артистки России. К тому же, по словам источника, за каждый выход на сцену 84-летняя артистка добавляла в свой карман примерно по 50 тысяч рублей.
Финансовое положение Ахеджаковой не ограничивается зарплатой в театре. У нее большая пенсия.
«Плюс пенсия в 60 тысяч рублей, из которых 30 тысяч [рублей] — московская добавка за звание народной. Кстати, [Олег] Басилашвили, [Алиса] Фрейндлих и [Михаил] Боярский эти надбавки не получают, так как их место регистрации — Петербург», — пояснил инсайдер.
К тому же, оставшаяся без ролей в «Современнике» Ахеджакова зарабатывала на антрепризных спектаклях. Гонорар составлял 150 тысяч рублей.
На прошлой неделе стало известно, что в театре сняли с репертуара последний спектакль с участием Ахеджаковой. Артистку, поливающую грязью родину, возмутило это решение.