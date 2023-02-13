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СК установит личности заставивших произносить российского военнопленного нацистские лозунги

Происшествия
СК установит личности заставивших произносить российского военнопленного нацистские лозунги

Российские следователи приступил к установлению личностей украинских военнослужащих, которые заставили пленного бойца ВС РФ произносить националистические лозунги. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором попавший плен российский военный произносит националистические лозунги. Было установлено, что в кадре также находится наемник из Азербайджана, который может быть причастен к расстрелу пленных.

«Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению данных преступлений», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства расследуют и другие преступления ВСУ, в том числе обстрелы села Корсунка в Херсонской области и донецкого поселения Александровка.
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