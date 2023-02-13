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Пожар на площади 200 кв. м произошел в жилом бараке в Хабаровске

Происшествия
Пожар на площади 200 кв. м произошел в жилом бараке в Хабаровске

Пожар произошел в жилом деревянном доме барачного типа на улице Тихоокеанская в Хабаровске, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что горит квартира на втором этаже здания и крыша. До прибытия спасателей место происшествия покинули 14 человек, из них четверо детей.

Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники МЧС потушили пожар в 18:27. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте ЧП работали 25 человек и 7 единиц техники.
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