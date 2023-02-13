Обращение посольства США к гражданам с требованием покинуть Россию назвали абсурдом и провокацией

В госдуме последовала реакция на действия американского посольства. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что заявления американцев не имеют ни малейшего отношения к действительности и назвал их абсурдом. Госслужащий предположил, что США готовят провокацию приуроченную к году с начала спецоперации.