Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обращение посольства США к гражданам с требованием покинуть Россию назвали абсурдом и провокацией

Политика
Обращение посольства США к гражданам с требованием покинуть Россию назвали абсурдом и провокацией

Сегодня посольство США в Москве призвало своих граждан покинуть Россию. По словам американских дипломатов, российские власти планируют запретить гражданам США выезд из страны, перекрыть доступ к консульской помощи и перестать признавать двойное гражданство.

В госдуме последовала реакция на действия американского посольства. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что заявления американцев не имеют ни малейшего отношения к действительности и назвал их абсурдом. Госслужащий предположил, что США готовят провокацию приуроченную к году с начала спецоперации.

Ряд аналитиков связывает действия посольства США с заявлением министра иностранных дел Украины, намекнувшего на усиление давления на Россию со стороны США.
США россия америка байден
Военкоры ФАН
Лучшие в аду