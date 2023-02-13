Клиенты ВТБ смогут делать денежные переводы в юанях

Банк ВТБ ввел новую услугу — переводы денежных средств в китайских юанях на счета в российских банках, передает «Коммерсантъ».
Сообщается, что использовать сервис можно как в офисах банка, так и дистанционно. Для этого необходимо купить юани по выгодному курсу в мобильном приложении или офисе и открыть счет в китайской валюте.
В разделе «платежи» нужно нажать на счет списания, ввести сумму и отправленный код, указать получателя, его счет и адрес, после чего перевод можно будет отправить. Максимальная сумма операций в сутки составляет 20 млн рублей, если считать в российской валюте, и не более 1 млн в месяц в долларах.
Ранее представители ВТБ заявили, что приложение «В Банк: Доступ Онлайн» в AppStore не является аналогом банковского, передает INFOX.