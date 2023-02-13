Экс-глава китайского МИД Ван И в скором времени совершит визит в Москву

Бывший руководитель китайского внешнеполитического ведомства Ван И в скором времени совершит официальный визит в Москву. Такая информация была обнародована 13 февраля.
Как известно, в настоящий момент дипломат занимает пост главы Управления ЦК по иностранным делам КНР. Сообщается, что помимо Москвы дипломат побывает в ряде других стран. В их числе Будапешт, Париж, Рим и Берлин. Это произойдет в период с 14 по 22 февраля.
По информации официального представителя МИД Китая Ван Вэньбина, Ван И также станет участником Мюнхенской конференции.
«Ван И выступит на конференции с речью, продвигая общую, всеобъемлющую, кооперативную и устойчивую концепцию безопасности», – сказан пресс-секретарь ведомства.
Соответствующее заявление было размещено на официальном интернет-ресурсе китайского МИД.