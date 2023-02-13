Экс-глава китайского МИД Ван И в скором времени совершит визит в Москву

Как известно, в настоящий момент дипломат занимает пост главы Управления ЦК по иностранным делам КНР. Сообщается, что помимо Москвы дипломат побывает в ряде других стран. В их числе Будапешт, Париж, Рим и Берлин. Это произойдет в период с 14 по 22 февраля.