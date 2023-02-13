Марина Лошак опровергла слухи об уходе с поста директора Пушкинского музея

Директор Пушкинского музея Марина Лошак не подтвердила свой уход с занимаемой должности. По словам арт-менеджера, она пробудет на своем посту согласно указанному времени в контракте.
Ранее в Сети появилась информация, что Лошак покидает пост директора Пушкинского музея по личным обстоятельствам. Однако сам арт-менеджер эту информацию опровергла.
«Прочитала, мне это (публикации об уходе. — Прим. ФАН) только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю», — приводит слова Лошак РИА Новости.
Лошак возглавляет музей с 1 июля 2013 года. Также она ведет преподавательскую деятельность – читает лекции по арт-менеджменту и галерейному бизнесу.