Журналист Манукян сравнил МОК с фашистами за их новую концепцию в отношении российских спортсменов

Политику МОК в отношении российских спортсменов можно сравнить разве что с тем, как фашисты собирали предателей под свои знамена, считает журналист и блогер Вадим Манукян.
Как он пояснил свою позицию в беседе с корреспондентом ФАН, с одной стороны, международный комитет якобы вступается за российских атлетов, отказываясь их полностью отстранять от соревнований. С другой — ставит спортсменов перед выбором: либо Родина, либо соревнования.
«На Западе явно сменилась концепция в отношении России. Они поняли, что коллективная ответственность, на которую они напирали год назад, не сработала. Санкции не принесли необходимого им эффекта. Бунтов, на которые они рассчитывали, тоже не случилось. Теперь они решили поиграть в разобщение российского общества. А куда можно побольнее ударить, чтобы это стало важным для Запада событием с точки зрения PR-истории? Конечно, по российскому спорту», — заявил Манукян.
По его словам, сегодня у Запада нет рычагов, чтобы как-то пожурить Россию, так как наших спортсменов итак выгнали практически со всех международных соревнований. Разве что теннис не тронули, но это для западных элит своего рода витрина: мол, смотрите, мы не совсем изверги, оставили вам кое-что. Плюс сыграла свою роль и позиция некоторых ассоциаций.
А потому на Западе решили действовать иначе — поставить российских спортсменов перед выбором: либо отречение от своей страны, либо гарантированный недопуск к Играм. Но главное — все это подается под благородным соусом защиты интересов спортсменов и якобы во имя лозунга «спорт вне политики».
«Если рассматривать теннис, тут скорее сказался казус теннисных ассоциаций: они решили, что им россияне и белорусы не мешают. В НХЛ же, кстати, тоже россиян не изгнали. Так почему же МОК вдруг так за российских и белорусских спортсменов решил вступиться, что даже протесты большого количества стран игнорируются? Все дело в том, что им нужны наши спортсмены для того, чтобы заманить их в ловушку. Предаете страну, осуждаете своего президента, критикуете СВО — добро пожаловать на борт. С одной стороны, вроде как уже не изверги, ведь дают возможность спортсменам участвовать в соревнованиях, а с другой стороны — форменное издевательство. Так, во времена ВОВ, фашисты поступали, когда собирали предателей под свои знамена», — резюмировал журналист.
Ранее группа из 35 государств выступила против допуска России до участия в следующей Олимпиаде, которая состоится в Париже. В частности, санкции поддержали Соединенные Штаты и Великобритания. А Варшава и вовсе предложила собрать специальную команду, в которую смогли бы войти атлеты из России и Белоруссии. При этом главное условие — несогласие с политикой своих государств.