Журналист Манукян сравнил МОК с фашистами за их новую концепцию в отношении российских спортсменов

По его словам, сегодня у Запада нет рычагов, чтобы как-то пожурить Россию, так как наших спортсменов итак выгнали практически со всех международных соревнований. Разве что теннис не тронули, но это для западных элит своего рода витрина: мол, смотрите, мы не совсем изверги, оставили вам кое-что. Плюс сыграла свою роль и позиция некоторых ассоциаций.