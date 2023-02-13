Украинские войска получили партию разведывательных бронемашин Fennek

Украинская армия получила на вооружение разведывательные бронеавтомобили Fennek, которые производятся совместными усилиями Германии и Нидерландов.
Отмечается, что серийное производство этих бронеавтомобилей стартовало в 2001 году. В настоящее время эта техника находится на вооружении немецкой и нидерландской армий. По имеющейся информации, переданные украинским войскам Fennek оснащены специальным разведывательным оборудованием.
Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о готовности создать на территории Украины предприятие по сборке танков Panther. Отмечалось, что это может произойти после окончания российской СВО, передает RT.