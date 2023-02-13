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Украинские войска получили партию разведывательных бронемашин Fennek

Армия
Украинские войска получили партию разведывательных бронемашин Fennek

Украинская армия получила на вооружение разведывательные бронеавтомобили Fennek, которые производятся совместными усилиями Германии и Нидерландов.

Отмечается, что серийное производство этих бронеавтомобилей стартовало в 2001 году. В настоящее время эта техника находится на вооружении немецкой и нидерландской армий. По имеющейся информации, переданные украинским войскам Fennek оснащены специальным разведывательным оборудованием.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о готовности создать на территории Украины предприятие по сборке танков Panther. Отмечалось, что это может произойти после окончания российской СВО, передает RT.
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