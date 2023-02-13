Украинские войска получили партию разведывательных бронемашин Fennek

Отмечается, что серийное производство этих бронеавтомобилей стартовало в 2001 году. В настоящее время эта техника находится на вооружении немецкой и нидерландской армий. По имеющейся информации, переданные украинским войскам Fennek оснащены специальным разведывательным оборудованием.