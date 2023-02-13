Мастер-ювелир в Тверской области украл у клиентки украшения на 100 тысяч рублей

В ходе разбирательства выяснилось, что заявительница подозревает в краже своего знакомого ювелира, который незадолго до этого приходил к ней, чтобы сделать огранку некоторых камней, поправить оправу бриллиантов. Некоторое время он оставался в квартире один, когда хозяйка уходила на работу.