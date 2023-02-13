Мастер-ювелир в Тверской области украл у клиентки украшения на 100 тысяч рублей

В городе Торжок Тверской области в дежурную часть МВД с заявлением обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения.
Ущерб владелица драгоценностей оценила более чем в 100 тысяч рублей. На место выехала экспертно-криминалистическая группа и оперативники, сообщает сетевое издание «Панорама.Про». Были опрошены соседи, сама потерпевшая, возможные свидетели. Эксперт собрал генетический материал и отпечатки пальцев.
В ходе разбирательства выяснилось, что заявительница подозревает в краже своего знакомого ювелира, который незадолго до этого приходил к ней, чтобы сделать огранку некоторых камней, поправить оправу бриллиантов. Некоторое время он оставался в квартире один, когда хозяйка уходила на работу.
Правоохранители быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Он сознался в содеянном, рассказав, что похитил золотые украшения из шкатулки, стоявшей на видном месте. Украденное он намеревался сдать в ломбард, но потерял, находясь в нетрезвом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Похитителю может грозить до пяти лет лишения свободы.