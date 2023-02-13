РФС готов предложить должность завершившему карьеру Жиркову

Российский футбольный союз (РФС) готов предложить должность завершившему профессиональную карьеру защитнику Юрию Жиркову. Об этом заявил почетный президент организации Вячеслав Колосков.
Функционер считает, что Жирков может еще принести немало пользы российскому футболу. РФС готов предложить 39-летнему защитнику должность в организации.
«Я думаю, что он еще принесет большую пользу российскому футболу в какой-то другой роли. Но он должен сначала сформулировать свои пожелания. До этого Российский футбольный союз не может проявить какую-то инициативу», — цитирует специалиста РИА Новости.
Жирков является одним из самых титулованных игроков в истории российского футбола. Защитник успел поиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ) в составе лондонского «Челси».