Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Партия Шольца потерпела крах на парламентских выборах в Берлине

Политика
Партия Шольца потерпела крах на парламентских выборах в Берлине

Политическая партия германского канцлера Олафа Шольца потерпела крах в ходе парламентских выборов в Берлине. Такая информация была обнародована 13 февраля.

Наибольшее число голосов набрал Христианско-демократический союз, руководителем которого является политик Кай Вагнер. Известно, что представителей этой политсилы займут 28,2% мест в берлинском ЗакСе.

В свою очередь у членов Социал-демократической партии Шольца лишь 18,4%. Сообщается, что показатели СДПГ оказались худшими за последние десять лет. Такой информацией поделились журналисты Deutsche Welle✱ (в РФ признан иноагентом).

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
шольц германия берлин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду