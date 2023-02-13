Политическая партия германского канцлера Олафа Шольца потерпела крах в ходе парламентских выборов в Берлине. Такая информация была обнародована 13 февраля.
Наибольшее число голосов набрал Христианско-демократический союз, руководителем которого является политик Кай Вагнер. Известно, что представителей этой политсилы займут 28,2% мест в берлинском ЗакСе.
В свою очередь у членов Социал-демократической партии Шольца лишь 18,4%. Сообщается, что показатели СДПГ оказались худшими за последние десять лет. Такой информацией поделились журналисты Deutsche Welle✱ (в РФ признан иноагентом).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами