Министр культуры России Любимова выразила соболезнования родным режиссера Абдрашитова

Любимова отметила, что Абдрашитов пришел в кино зрелым человеком и снимал глубокие картины, которые раскрывали судьбы и личности героев. Среди известных фильмов режиссера «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.