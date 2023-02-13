Министр культуры России Любимова выразила соболезнования родным режиссера Абдрашитова

Министр культуры России Ольга Любимова выразила слова соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова. Народный артист ушел из жизни 12 февраля.
Любимова отметила, что Абдрашитов пришел в кино зрелым человеком и снимал глубокие картины, которые раскрывали судьбы и личности героев. Среди известных фильмов режиссера «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.
«За годы плодотворной педагогической деятельности он воспитал целую плеяду молодых кинематографистов. Неравнодушие и творческая энергия вдохновляли всех, кому довелось работать с Вадимом Юсуповичем и кто учился у него», — привели слова Любимовой в пресс-службе Министерства культуры РФ, пишет ТАСС.
Глава ведомства назвала смерть Абдрашитова невосполнимой утратой для его учеников, коллег, поклонников творчества. Любимова выразила соболезнования родным режиссера, который ушел из жизни в возрасте 78 лет от тяжелой болезни, пишет газета «Культура».