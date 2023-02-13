В Сети появились кадры уничтожения российскими силами ангара с танками ВСУ под Донецком

Российские силы с помощью реактивной артиллерии поразили ангар с танками украинских войск под Донецком.
В Сети было опубликовано видео, на котором можно увидеть удары по военному объекту ВСУ. Отмечается, что бойцы 1-й Славянской бригады первым же залпом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразил цель, передает РИА Новости.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что точность артиллерии гарантирует России успех в разгроме украинских войск в ходе спецоперации, передает RT.