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Турецкие силовики задержали 56 человек за провокационные публикации о землетрясении

Происшествия
Турецкие силовики задержали 56 человек за провокационные публикации о землетрясении

Турецкие полицейские задержали 56 человек за обман в соцсетях на фоне землетрясения. Из них 14 граждан арестовали за провокацию в интернете, передает ТАСС со ссылкой на ГУ безопасности страны.

Правоохранители провели проверку и установили 475 аккаунтов в соцсетях, в которых публиковались посты с целью создать страх и панику среди населения.

Также силовики заблокировали 41 фишинговый сайт, через которые злоумышленники обманным путем выманивали деньги у людей, желающих помочь пострадавшим в результате землетрясений.
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