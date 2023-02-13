Турецкие силовики задержали 56 человек за провокационные публикации о землетрясении

Турецкие полицейские задержали 56 человек за обман в соцсетях на фоне землетрясения. Из них 14 граждан арестовали за провокацию в интернете, передает ТАСС со ссылкой на ГУ безопасности страны.
Правоохранители провели проверку и установили 475 аккаунтов в соцсетях, в которых публиковались посты с целью создать страх и панику среди населения.
Также силовики заблокировали 41 фишинговый сайт, через которые злоумышленники обманным путем выманивали деньги у людей, желающих помочь пострадавшим в результате землетрясений.