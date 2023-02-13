Правоохранители Каменска-Уральского раскрыли совершенное в мэрии хищение

Как пишет ku66.ru, по данным полиции, правонарушитель украл из кабинета в мэрии лежавший там мобильник, принадлежавший одной из административных служащих. В результате проведения оперативно-следственных мероприятий, сыщики установили личность похитителя и задержали его 10 февраля. Злоумышленником оказался уже имеющий судимости за воровство и хранение запрещенных веществ житель Екатеринбурга 1997 г. р.