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Правоохранители Каменска-Уральского раскрыли совершенное в мэрии хищение

Происшествия
Правоохранители Каменска-Уральского раскрыли совершенное в мэрии хищение

Сотрудники правоохранительных органов в Каменске-Уральском Свердловской области завершили дело о воровстве, произошедшем 16 января в здании городской администрации. Об этом уведомили в пресс-службе горотдела МВД.

Как пишет ku66.ru, по данным полиции, правонарушитель украл из кабинета в мэрии лежавший там мобильник, принадлежавший одной из административных служащих. В результате проведения оперативно-следственных мероприятий, сыщики установили личность похитителя и задержали его 10 февраля. Злоумышленником оказался уже имеющий судимости за воровство и хранение запрещенных веществ житель Екатеринбурга 1997 г. р.

Украденный гаджет изъят. В отношении вора полицейские возбудили уголовное дело. Теперь ему светит тюремный срок.
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