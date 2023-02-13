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Жертвами ДТП с фурой Scania в Тюменской области стали два человека

Происшествия
Жертвами ДТП с фурой Scania в Тюменской области стали два человека

Смертельное ДТП с участием фуры Scania и легкового автомобиля Cherry произошло на трассе в Ишимском районе Тюменской области. В результате аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Трагедия случилась на 289-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Авария окончилась летальным исходом — погибли 45-летний мужчина, управлявший китайской иномаркой, и его 56-летний пассажир.

Еще один пассажир Cherry попал в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель фуры Scania не пострадал. В настоящий момент движение на участке трассы, где произошло ДТП, полностью восстановлено.
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