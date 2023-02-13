Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жители Североуральска жалуются на стаю бездомных агрессивных собак

Общество
Жители Североуральска жалуются на стаю бездомных агрессивных собак

Жители Североуральска в Свердловской области обсуждают в местном сообществе «Типичный Североуральск» засилье одичавших псов.

По словам пользователей соцчетей, около местной гостиницы «Кумба» орудует огромная стая беспризорных псов, набрасывающихся на прохожих. При этом одна их жительниц регулярно подкармливает животных. Постепенно они расширяют зону своего обитания, захватывая даже детские площадки, сообщает «Информинг».

Как уверяют очевидцы, недавно агрессивная бродячая собака набросилась на ребенка. Жители упрекают местную службу по отлову безнадзорных животных в бездействии, отмечая, что специалисты игнорируют просьбы о помощи со стороны населения.
североуральск собаки нападение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду