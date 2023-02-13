Жители Североуральска жалуются на стаю бездомных агрессивных собак

По словам пользователей соцчетей, около местной гостиницы «Кумба» орудует огромная стая беспризорных псов, набрасывающихся на прохожих. При этом одна их жительниц регулярно подкармливает животных. Постепенно они расширяют зону своего обитания, захватывая даже детские площадки, сообщает «Информинг».