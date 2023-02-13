Блащак: Украина сможет выстоять в затяжном конфликте только при поддержке Запада

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Украина выдержит боевые действия, которые будут «долгими», только при поддержке Запада.
В интервью журналистам он отметил, что украинский конфликт, скорее всего, будет продолжаться долго.
«Все об этом говорит, к сожалению», — считает министр.
Блащак добавил, что выстоять Киев сможет лишь в том случае, если Запад продолжит его поддерживать. Он также подчеркнул, что для Польши оказание помощи украинской стороне является одной из важнейших задач.
Ранее глава польского минобороны заявил, что не считает проблемой участие наемников из Польши в конфликте на Украине, передает RT.