Российские волонтеры доставили книги русских классиков в Скадовский район Херсонщины

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне волонтеры привезли литературные наборы из произведений российских классиков для 11-ти школьных библиотек Скадовского района. Среди авторов – Пушкин, Достоевский, Куприн, Цветаева, Чехов, Лесков Тургенев, Островский и другие.
По данным пресс-службы миссии, гуманитарный груз поступил в регион от информационно – полиграфического комплекса «Холдинговой компании Терра», благодаря содействию депутата Госдумы Алены Аршиновой.
«Литературу на русском языке участники гуманитарной миссии привезли на нужды всех школ нашего округа. У нас их сейчас работает 11 единиц. В каждую библиотеку поступит такой комплект литературы. По нашим наблюдениям, дети очень интересуются книгами, начали много читать. В основном, пока стихи читают. Спасибо большое волонтерам за русские книги!», — сообщила глава отдела образования Скадовского округа Оксана Мороз.
Всего в Херсонскую область добровольцы привезли 48 литературных наборов для школ. Они предназначены именно для школьных библиотек.
«Здесь все помнят, как при Украине книги на русском языке из библиотек, в том числе школьных, здесь намеренно изымали и вывозили на помойки. А в последние четыре года здесь вообще действовал строгий запрет на издание любой литературы на русском языке. Вместе с тем учащиеся школ очень просили привезти русскоязычные книги, на украинском здесь почти никто читать не хочет. Более того, у нас есть запрос даже от детских садиков — на книги для малышей на русском языке», — рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии в регионе Игорь Кастюкевич.
Каждый литературный набор включает в себя 20 томов, и волонтеры активно передают их в районные отделы образования. Оттуда они поступают в образовательные учреждения и становятся доступны школьникам.
Напомним, Гуманитарный центр в Херсонской области начал работать в регионе в начале марта 2022-го. За прошедшее время волонтерам удалось эвакуировать более полутора тысяч человек с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках гуманитарной миссии ее участники ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Также была организована работа Гуманитарного центра в Геническе, где проводится регулярный прием граждан по личным вопросам с участием представителей ВГА.
Всего за неполный год продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где было выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными добровольцы выдали 400 наборов для младенцев и более 10 тысяч упаковок памперсов. Совместно с главами поселений, волонтеры также сформировали и передали в ВГА списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежними, украинскими властями. Всего в списки вошло более восьми тысяч человек.