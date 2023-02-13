Мужчина в Магаданской области убил жену из арбалета

По сообщению Следственного комитета России, сотрудники полиции Магаданской области задержали 36-летнего мужчину, который предположительно совершил убийство своей жены.
По версии следствия в ночь на 13 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой совершил в неё выстрел из самострела. Женщина скончалась на месте от сильной кровопотери. Сотрудники полиции изъяли орудие преступления. На мужчину было заведено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ Об этом сообщает "Рамблер".
Напомним, что ранее в Челябинской области мужчина после ссоры убил свою жену из ружья, после чего решил расправиться с свидетелями произошедшего.