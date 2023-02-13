Мужчина в Магаданской области убил жену из арбалета

По версии следствия в ночь на 13 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой совершил в неё выстрел из самострела. Женщина скончалась на месте от сильной кровопотери. Сотрудники полиции изъяли орудие преступления. На мужчину было заведено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ Об этом сообщает "Рамблер".