Лидеры западных стран до сих пор воспринимают остальные государства как объекты, которые можно полностью себе подчинить. Такую точку зрения высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Многие западные страны, по его словам, пытаются доказать все миру, что нынешнее положение дел на их территориях образовалось в результате строгого следования принципам демократии. Однако на самом деле их «сладкая жизнь» построена на крови, сказал Нарышкин в рамках круглого стола.
«Изо всех сил цепляясь за ускользающее господство, так называемый коллективный Запад продолжает мыслить в прежней парадигме колониализма», — добавил он.
Ранее в Польше сказали, что политики Запада потерпели крах в экономической борьбе с Москвой. Об этом пишет Национальная служба новостей.