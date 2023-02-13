Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава СВР Нарышкин: Запад продолжает воспринимать другие страны как объекты порабощения

Политика
Глава СВР Нарышкин: Запад продолжает воспринимать другие страны как объекты порабощения

Лидеры западных стран до сих пор воспринимают остальные государства как объекты, которые можно полностью себе подчинить. Такую точку зрения высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Многие западные страны, по его словам, пытаются доказать все миру, что нынешнее положение дел на их территориях образовалось в результате строгого следования принципам демократии. Однако на самом деле их «сладкая жизнь» построена на крови, сказал Нарышкин в рамках круглого стола.

«Изо всех сил цепляясь за ускользающее господство, так называемый коллективный Запад продолжает мыслить в прежней парадигме колониализма», — добавил он.

Ранее в Польше сказали, что политики Запада потерпели крах в экономической борьбе с Москвой. Об этом пишет Национальная служба новостей.
колониализм нарышкин свр запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду