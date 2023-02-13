Глава СВР Нарышкин: Запад продолжает воспринимать другие страны как объекты порабощения

Многие западные страны, по его словам, пытаются доказать все миру, что нынешнее положение дел на их территориях образовалось в результате строгого следования принципам демократии. Однако на самом деле их «сладкая жизнь» построена на крови, сказал Нарышкин в рамках круглого стола.