Журналист Симонов: кормить немцев насекомыми — не выход из экономической ситуации для Германии

Столица Германии может стать новой меккой для любителей нетрадиционной кухни после того, как там открылся новый ресторан Mikrokosmos. Заведение предлагает посетителям отведать блюда из насекомых.
Оказалось, что среди немцев нашлось немало ценителей такой экзотической кухни, в связи с чем владельцы оптимистично настроены насчет будущего своего бизнеса. Журналист Сергей Симонов в эксклюзивной беседе с ФАН предположил, какие экономические и геополитические предпосылки могли послужить появлению у берлинцев странных предпочтений в еде.
«Многие годы Германия была этаким примером социальной стабильности в Европе. Но под давлением всех обстоятельств и под тяжестью всех новостей, ситуация меняется. Настали очень неспокойные времена. Ничто в стране не указывает на то, что ситуация для большинства населения будет улучшаться», — отметил он.
По мнению спикера, заявлять, что немцы должны настраиваться на поедание насекомых было бы преувеличением. Он подчеркнул, что еще только предстоит понять, будет ли ресторан пользоваться популярностью.
Однако Симонов допустил, что само его наличие подтверждает — граждан к чему-то готовят. Недаром крупный институт общественного мнения недавно провел опрос на тему, кто из жителей готов идти воевать в случае нападения на Германию.
Как выяснилось, только 5% опрошенных выразили желание добровольно отправиться защищать отчизну, в то время, как 24% респондентов ответили, что немедленно покинули бы территорию страны. Это признак того, что государство начинает рушиться, считает журналист:
«Это указывает на очень высокий уровень недовольства населения политикой, проводимой бундестагом. Само правительство при этом абсолютно ничего не меняет. На фоне этого, все в Германии переворачивается с ног на голову».
Среди народа ФРГ начинает набирать популярность «альтернатива для Германии», объяснил собеседник ФАН. По его словам, правая партия, которая придерживается националистических взглядов, теперь позиционирует себя, как фракция мира.
«Зеленые сейчас, наоборот, все больше выступают за эскалацию, что абсолютно абсурдно. В свое время они пришли в федеральную политику как пацифистская партия, а сейчас проявляют себя такими милитаристами. Но я думаю, это сыграет с ними злую шутку. Они уже сейчас теряют избирателей. Так что посмотрим, как это будет развиваться дальше. В любом случае тут простым рестораном с приготовленными насекомыми не отделаешься, недовольство будет нарастать», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что по итогам 2022 года средний размер номинально заработной платы жителя Германии увеличились на 3,4% на фоне рекордного роста инфляции до 7,9%.