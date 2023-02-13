Журналист Симонов: кормить немцев насекомыми — не выход из экономической ситуации для Германии

Оказалось, что среди немцев нашлось немало ценителей такой экзотической кухни, в связи с чем владельцы оптимистично настроены насчет будущего своего бизнеса. Журналист Сергей Симонов в эксклюзивной беседе с ФАН предположил, какие экономические и геополитические предпосылки могли послужить появлению у берлинцев странных предпочтений в еде.