Депутат ГД Сергей Колунов: традиционные уроки труда должны вернуться в школы вместо технологии

Зачем возобновлять уроки труда? Мо мнению политика, ответ очевиден — со школьной скамьи детям необходимо прививать любовь к труду и дисциплине, готовить к самостоятельной жизни. Плюс развивать рабочие специальности и повышать престиж рабочих профессий. Он напомнил, что позитивный опыт в этой сфере имеется: достаточно вспомнить, как советские школьники учились что-то делать своими руками, они могли напрямую ознакомится с разными профессиями и найти себя.