Депутат ГД Сергей Колунов: традиционные уроки труда должны вернуться в школы вместо технологии

Престижность рабочих профессий необходимо повышать со школьной скамьи, а потому вместо занятий по «Технологии» нужно вернуть в учебные заведения традиционные уроки труда, считает депутат Госдумы Сергей Колунов.
Такую мысль высказал политик в ходе круглого стола «Трудовое воспитание в школе», который прошел в Госдуме с участием депутатов, сенаторов, представителей федеральных органов исполнительной власти, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, представителей образовательных организаций.
«Предлагаю вернуть традиционные уроки труда во все школы России. Еще осенью мы впервые предложили эту инициативу. Данная идея была впервые заявлена мною осенью в связи с многочисленными поездками по подмосковным предприятиям. Везде слышал о проблеме: нехватка людей рабочих профессий, в школах учителя также постоянно поднимали эту тему. Вдумайтесь, 260 тысяч человек — нехватка кадров только в сфере строительства и ЖКХ», — заявил Колунов.
Зачем возобновлять уроки труда? Мо мнению политика, ответ очевиден — со школьной скамьи детям необходимо прививать любовь к труду и дисциплине, готовить к самостоятельной жизни. Плюс развивать рабочие специальности и повышать престиж рабочих профессий. Он напомнил, что позитивный опыт в этой сфере имеется: достаточно вспомнить, как советские школьники учились что-то делать своими руками, они могли напрямую ознакомится с разными профессиями и найти себя.
В ходе круглого стола Колунов также пояснил в чем отличие урока труда от технологии.
«Уроки технологии посвящены проектной деятельности, не всегда, но в большинстве случаев. Труд — это кулинария, столярное и слесарное дело, кройка и шитье, — пояснил Сергей Колунов. — Когда я начал продвигать эту инициативу, поехал по школам в Московской области, где сохранился традиционный труд, я поговорил с учителями, учениками, родителями. Все они единогласно поддерживают возвращение уроков!».
При этом он признал, что для реализации данной идеи придется решить определенные проблемы. В первую очередь — это вопрос обустройства трудовых классов. Ведь оборудование 80-х годов в школах уже довольно сильно устарело, также сохраняется недостаточный размер фонда оплаты труда трудовиков, что также представляет проблему, подчеркнул политик.
В воскресенье, 12 февраля, в Краснодаре школьники развернули Георгиевскую ленту длиной 1,2 километра в честь 80-летия освобождения города от фашистов. В акции приняли участие около четырех тысяч учеников. Мероприятие прошло напротив памятника «Защитникам рубежей Отечества». Ребята с лентой в руках выстроились на тротуаре от улицы Игнатова до улицы имени Благоева. В акции приняли участие учащиеся семи образовательных учреждений города.