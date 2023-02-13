Депутат из Тувы застрелил человека

Депутат Тувы случайно застрелил человека во время охоты. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает следствие, 12 февраля депутат местного заксобрания республики Тыва Эчис-Балдир Нурзат поехал к селу Нарын вместе со своими друзьями для охоты.
При себе у охотников были тепловизоры и ружья. Увидев цель в радиусе 150 метров, Нурзат выстрелил. Он ошибочно принял человека за животное.
После произошедшего участники инцидента сразу вызвали полицию. Убийца не пытался скрыться с места проишествия. Потерпевший скончался на месте до приезда полиции.
На Нурзата было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». С него была взята подписка о невыезде. Теперь депутату грозит тюремное заключение сроком до двух лет.
Ранее Эчис-Балдир не был замечен в правонарушениях, принимал активное участие в жизни республики, а также числился членом «Единой России».