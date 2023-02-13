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Депутат из Тувы застрелил человека

Происшествия
Депутат из Тувы застрелил человека

Депутат Тувы случайно застрелил человека во время охоты. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает следствие, 12 февраля депутат местного заксобрания республики Тыва Эчис-Балдир Нурзат поехал к селу Нарын вместе со своими друзьями для охоты.

При себе у охотников были тепловизоры и ружья. Увидев цель в радиусе 150 метров, Нурзат выстрелил. Он ошибочно принял человека за животное.

После произошедшего участники инцидента сразу вызвали полицию. Убийца не пытался скрыться с места проишествия. Потерпевший скончался на месте до приезда полиции.

На Нурзата было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». С него была взята подписка о невыезде. Теперь депутату грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

Ранее Эчис-Балдир не был замечен в правонарушениях, принимал активное участие в жизни республики, а также числился членом «Единой России».
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