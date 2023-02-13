Певица Маша Распутина рассказала, как спасалась от землетрясения в Турции

Потрясшее Турцию мощное землетрясение застало врасплох не только жителей этой страны, но и туристов, в том числе — российских. Как рассказала певица Маша Распутина, ей тоже довелось пережить землетрясение.
По словам исполнительницы песни «Роза чайная», это случилось, когда ее дочь Мария была еще маленькой. Тогда Распутина наслаждалась отдыхом на пляже.
«Только я с лежака встала — и шарахнуло! Не пойму, что такое, какая-то волна. Два шага — и опять! Я от страха побежала в водную пучину и кричу мужу: «Иди сюда!»», — рассказала певица в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Пережитое в Турции заставило певицу пересмотреть свое отношение к этой стране. Знаменитость даже решила продать принадлежащую ей там недвиджимости.