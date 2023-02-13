В Москве школьница выжила после падения с седьмого этажа на Олимпийском проспекте

Все произошло вечером 7 февраля в Мещанском районе Москвы на Олимпийском проспекте. Ученица седьмого класса находилась дома с родителями, так как не ходила в школу из-за простуды. Около полуночи родители услышали странный шум из комнаты ребенка и решили посмотреть, что происходит, однако девочки там уже не было. Выглянув в окно, они увидели лежащую на земле школьницу.