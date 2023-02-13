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В Москве школьница выжила после падения с седьмого этажа на Олимпийском проспекте

Происшествия
В Москве школьница выжила после падения с седьмого этажа на Олимпийском проспекте

Несовершеннолетняя жительница российской столицы попала в больницу после падения из окна седьмого этажа. Об инциденте в понедельник сообщил источник в столичном депздраве.

Все произошло вечером 7 февраля в Мещанском районе Москвы на Олимпийском проспекте. Ученица седьмого класса находилась дома с родителями, так как не ходила в школу из-за простуды. Около полуночи родители услышали странный шум из комнаты ребенка и решили посмотреть, что происходит, однако девочки там уже не было. Выглянув в окно, они увидели лежащую на земле школьницу.

Прибывшие медики доставили пострадавшую в НИИ неотложной детской хирургии. У нее диагностировали ушибы ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Теперь в инциденте предстоит разобраться стражам порядка.
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