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В Запорожской области обнаружили крупный тайник с вооружением

Украина
В Запорожской области обнаружили крупный тайник с вооружением

Политолог и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обнаружении в Энергодаре крупного схрона с оружием и боеприпасами.

Как сообщило ИА REGNUM, тайник с вооружениями был обустроен в одном из гаражных кооперативов Энергодара. Гараж, в котором содержалось оружие, принадлежит одному из граждан Украины, который участвовал в боевых действиях в рамках АТО и имеет статус ветерана боевых действий. Сейчас он находится на территории, подконтрольной Киеву.

«В шкафах и яме гаража стражи порядка нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 мм и форму ВСУ» – заявил политолог.

Оружие было обнаружено в ходе совместной работы полиции Запорожской области и Росгвардии. На данный момент вопрос о возбуждении уголовного дела находится в порядке решения.
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