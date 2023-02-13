В Запорожской области обнаружили крупный тайник с вооружением

Как сообщило ИА REGNUM, тайник с вооружениями был обустроен в одном из гаражных кооперативов Энергодара. Гараж, в котором содержалось оружие, принадлежит одному из граждан Украины, который участвовал в боевых действиях в рамках АТО и имеет статус ветерана боевых действий. Сейчас он находится на территории, подконтрольной Киеву.